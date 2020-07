Drame dans la petite ville de Chelles, en Seine-et-Marne (77), ou un petit garçon âgé d’un an et demi a trouvé la mort après avoir réussi à échapper à la vigilance de sa grand-mère. Escaladant la fenêtre, qui était alors ouverte, ce dernier est malheureusement tombé du sixième étage de l’immeuble dans lequel il se trouvait.

Il était 11h30 lorsque la grand-mère a remarqué que son petit-fils n’était plus là. Appelant les autorités, ce dernier est rapidement pris en charge. Présentant une hémorragie importante, il était en état d’arrêt cardio-respiratoire. Il n’a malheureusement pas pu être sauvé de ses blessures. Un fait-divers qui vient confirmer les statistiques du gouvernement.

Une enquête est en cours

En effet, selon le ministère des Solidarités et de la Santé, la chute est l’accident domestique mortel le plus fréquent chez les enfants âgés de 0 à 6 ans. Une enquête elle, est actuellement en cours et devra permettre de définir les circonstances autour de ce drame. Il apparaît toutefois clair que le garçonnet ait réussi à échapper à la vigilance de sa grand-mère et en a profité pour escalader la fenêtre, ouverte.