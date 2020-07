Dénoncée à la police des frontières depuis 2017, une vielle femme marseillaise qui organisait de faux mariages, fait depuis hier face à la justice ainsi que ses clients et collaborateurs. La dame en question, organisait des ‘’mariages à blancs’’ entre des personnes, dont une de nationalité française moyennant une forte somme comprise entre 10.000 et 16.000 euros. Les unions à polémique, célébrées dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille sont sans consentements et basées sur de faux documents conçus par le fils de cette dernière. Celui-ci, un informaticien, a reconnu avoir fabriqué de fausses pièces à sa mère sans toutefois savoir ce qu’elle en faisait, puisque, avoue-t-il, il ne peut en aucun cas opposer un refus aux demandes de sa mère.

Considérant le mariage comme un pilier et une institution sacrée de la société française, Virginie Tavanti, la procureure du tribunal correctionnel de Marseille, devant lequel les mis en cause ont comparu, a réclamé des peines allant jusqu’à un an avec sursis pour les différents conjoints ayant bénéficié des services de la dame, qui ont dans leur majorité reconnu que les mariages n’étaient basés sur un vrai consentement. Pour les partenaires non français, la procureure a estimé qu’il « est inenvisageable qu’ayant bénéficié de droits acquis par ce mariage ils continuent à en bénéficier » et a pour cela, requis une peine complémentaire d’interdiction de séjour sur le territoire français.

18 mois pour son fils

En ce qui concerne l’organisatrice des mariages elle-même, il a été requis contre elle, 36 mois de prison dont dix-huit avec sursis avec une amende de 8.000 euros. Pour l’ « expert » en falsification, son fils, pour qui la production des documents n’est que jeu d’enfant, il a été aussi requis contre lui, une peine de dix-huit mois de prison dont neuf avec sursis.