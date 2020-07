Ce dimanche, un homme était la cible d’une riposte immédiate des forces de police au quai Arloing, une voie en rive droite de la Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon. Les policiers qui avaient fait usage de leurs armes pour désamorcer une attaque imminente n’ont cependant pas touché mortellement l’assaillant. La victime blessée, avait été conduite à l’hôpital le plus proche pour des soins d’urgence.

Il charge à la hache…

Le Quai Arloing dans le 9 ème arrondissement de Lyon, est un axe de circulation important, plusieurs voies vers le sud, et plusieurs autres vers le nord ; une piste cyclable et de nombreux arrêts de bus. Les policiers affectés au contrôle routier sur cette portion particulière ce dimanche, étaient loin de se douter qu’ils seraient victimes d’une attaque à la hache sur ce tronçon. Pourtant dans les environs de midi, un automobiliste de passage sur le quai avait refusé de s’arrêter au contrôle routier.

Pris en chasse par la police, le chauffeur récalcitrant ayant peut-être compris qu’il n’arriverait pas à semer les agents des forces de l’ordre, s’arrêtait après quelques kilomètres pour ensuite sortir de son véhicule et charger les policiers munis d’une hache. La réaction des agents fut immédiate, il s’affaissait presque aussitôt, touché de deux balles, l’une à l’aine et l’autre au bras. Il aura, une fois remis de ses blessures, à répondre des inculpations de tentative d’homicide volontaire sur personnes dépositaires de l’autorité publique, de refus d’obtempérer aggravé et de port d’arme prohibée.

Si la situation de crise dans laquelle s’étaient retrouvés les policiers, ne semblait souffrir d’aucunes équivoques, les services de l’Inspection générale de la Police nationale(IGPN) s’étaient néanmoins saisis de l’affaire. Une saisie réglementaire pour apprécier si l’usage par les agents de police de leurs armes de services, avait répondu aux principes de la légitime défense. Principes qu’encadraient l’article 122-5 du Code pénal.