Aux USA, le taux de contamination en forte hausse, avaient amené les autorités sanitaires du pays à s’en ouvrir au Senat et à intensifier les sensibilisations sur les mesures de protection individuelles et de distanciation sociale. Des contaminations qui en inquiétaient plus d’un. Un américain dans l’état du Massachusetts, était allé jusqu’à braquer une arme sur l’un de ses concitoyens pour lui reprocher de n’avoir pas mis son masque. Il était maintenant entre les mains de la police.

Une sensibilisation extrême…

Les évènements se seraient déroulés dans une pharmacie de la région. L’homme identifié comme étant Todd Goulston, 59 ans, était entré, dans l’officine pour faire ses achats, portant son masque de protection comme le voulait la règle en vigueur ; quand il y rencontrait un autre homme, qui lui n’avait pas pris la peine d’en mettre. Une légère altercation entre les deux hommes aurait débuté au sein de la pharmacie, selon des témoins de la scène, pour se terminer dans le parking. Et ce serait là que Goulston aurait sorti son arme et l’aurait braqué à plusieurs reprises contre le « contrevenant », sans pour autant en faire usage. Après quoi, Todd Goulston, s’en était allé sachant que la police serait appelée à la rescousse.

Les autorités policières après enquête l’avaient retrouvé et inculpé pour agression avec une arme dangereuse, conduite désordonnée et trouble à l’ordre public. En Mai, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, avait dans une ordonnance d’urgence, exigé le port obligatoire du masque dans les magasins et les lieux publics où la distanciation sociale n’est pas possible. Les seules exceptions concernant les enfants de moins de 2 ans et les personnes incapables de porter un masque ou un couvre-visage en raison d’un problème de santé.