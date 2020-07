Les stars du cinéma, Johnny Depp, 57 ans, et Amber Heard, 34 ans, se sont rencontrés sur le tournage de la comédie de 2011 «The Rum Diary». Trois années plus tard en 2015, ils convolaient en justes noces à Los Angeles. Pour divorcer en 2017 ; Heard accusant Depp avec force détails dans la presse de violences conjugales. Des allégations, que la star de « Pirates Des caraïbes » avait toujours réfuté, mais cela n’avait pas empêché Amber Heard d’obtenir en 2016 une ordonnance restrictive à l’endroit de son ancien compagnon.

Johnny Depp, sur la base de l’article paru dans ses colonnes et faisant référence aux mauvais traitements qu’il aurait fait subir à son ex-femme, intentait un procès au tabloïd britannique ‘’The Sun’’. Le procès d’abord prévu pour Mars, avait été reporté ce mois pour cause de crise sanitaire. Et ce mercredi à Londres, au cours du procès, l’acteur recevait un témoignage de poids, en la personne de l’une des anciennes collaboratrices de son ex-femme.

Kate James contredit Amber

Dans son article paru en avril 2018, le journal anglais avait laissé dire à l’ex-madame Depp que son époux lui avait infligée des sévices corporels tels qu’elle s’était mise à « craindre pour sa vie ». Selon le conseil judiciaire de Johnny Depp ces allégations étaient purs mensonges et, le journal coupable de ce fait de diffamation. Ce mercredi, Kate James, ancienne assistante personnelle d’Amber Heard qui a travaillé pour Heard entre 2012 et 2015, avait été cité à comparaitre en qualité de témoin pour l’accusation.

Un témoignage explosif où l’assistante avait battu en brèches l’histoire de l’Ex-madame Depp. Selon Kate James, l’histoire raconté par Heard ressemblerait à s’y méprendre à sa propre histoire. Devant le tribunal à Londres, James qui avait été elle-même une victime d’agression sexuelle, avait déclaré avoir été outrée de constater que Heard s’était appropriée des faits marquants de cet épisode traumatisant de sa vie. Un témoignage qui pouvait jeter le doute sur la probité des accusations de l’actrice envers son ex mari, Johnny Depp.