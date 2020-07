Hollywood s’apprête à rendre hommage aux Amazones du Dahomey à travers le film “The Woman King”. La fiction est coproduite par la société JuVee Productions qui appartient à Julius Tennon et Viola Davis, une célèbre comédienne américaine. C’est d’ailleurs elle qui incarnera Nanisca, « une générale de l’unité militaire entièrement féminine connue sous le nom d’Amazones ». Le film raconte en effet son histoire et celle de Nawi, sa fille. C’est Lupita Nyongo’o rendue célèbre par le blockbuster Black Panther, qui prendra les traits de celle-ci.

Selon The Hollywood Reporter qui a rapporté l’information, la production montrera comment ces deux femmes ont « combattu les Français et les tribus voisines qui ont violé leur honneur, asservi leur peuple et menacé de détruire tout ce pour quoi ils ont vécu ». Pour réussir “The Woman King”, Viola Davis a décidé de collaborer avec Gina Prince-Bythewood. Celle-ci également de nationalité américaine n’est pas une inconnue à Hollywood.

” Il est temps qu’elles occupent vraiment leur place dans l’Histoire “

Elle a réalisé plusieurs films comme The Old Guard ou encore Love & Basketball, une comédie romantique, considérée comme un classique chez les afro-américain. L’objectif de Viola Davis et son mari Julius Tennon est de donner à ces Amazones du Dahomey leur place dans l’Histoire.

« Chez JuVee, nous sommes très heureux de présenter au monde entier cette incroyable histoire de femmes guerrières (…) Il est temps qu’elles occupent vraiment leur place dans l’Histoire et entre les mains de Gina Prince-Bythewood, la donne sera changée » a confié le couple à The Hollywood Reporter. Notons que le casting de The Woman King a été annoncé il y a deux ans.