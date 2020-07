Les États-Unis et la Russie se livrent une bataille sans merci pour affirmer leur leadership au niveau mondial. Les deux superpuissances sont en concurrence permanente dans presque tous les domaines. Là où la concurrence a atteint son paroxysme entre Washington et Moscou, c’est sans doute dans le domaine militaire. En matière de puissance militaire, américains et russes sont largement en tête ce qui conduit souvent à des tensions entre les deux capitales. Tout récemment, les USA ont accusé la Russie d’avoir testé une arme qui pourrait détruire des satellites.

Washington s’inquiète fortement du développement de cette arme sophistiquée par la Russie; l’administration Trump affirme qu’elle pourrait être utilisée pour détruire des satellites dans l’espace. Dans un communiqué diffusé le 15 juillet dernier, le commandement spatial américain a indiqué détenir des preuves que la Russie a mené un test non destructeur d’une arme anti-satellites depuis l’espace. “Le test de la semaine dernière est un nouvel exemple que les menaces contre les installations spatiales des États-Unis et de ses alliés sont réelles, sérieuses et croissantes” a notifié le haut commandement du Space Command.

Vers une montée des tensions

Le système qui avait été utilisé est le même que celui du test de la semaine dernière a livré le général Jay Raymond, qui est le patron de la force de l’espace américaine. Cette semaine, la Russie, par la voix de Dmitri Peskov porte-parole du Kremlin a vivement rejeté les accusations des américains.