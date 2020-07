Au Liban, l’armée israélienne a annoncé avoir perdu un drone qui aurait chuté ce dimanche 26 juillet dans la région nord du pays. Pour rappel, l’armée israélienne est sur plusieurs fronts depuis l’entrée de l’Iran dans le conflit syrien. L’Iran apporte un soutien crucial, complété au soutien russe à Bachar El-Assad.

Un soutien contre lequel, le pays de Netanyahou essaie de lutter. Non pas seulement pour contrer Assad, mais aussi pour éviter que des armes et des missiles un peu trop efficaces tombent dans les mains du Hezbollah libanais, au autre ennemi de l’état hébreu. «le Liban et la Syrie sont responsables de ce qui se passe sur et à partir de leur territoire…«Nous ne cherchons pas à envenimer la situation mais celui qui voudra nous mettre à l’épreuve fera face à une réaction très forte» a avertit le ministre israélien de la Défense Benny Gantz.

Quant au drone qui s’est écrasé au Liban, les autorités israéliennes se veulent rassurantes : «Il n’y a aucune crainte que des informations soient dévoilées par ce drone»