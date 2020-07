Suite à la victoire hier vendredi du PSG en finale de la Coupe de France, les joueurs se sont offerts une fête. Une occasion pour l’attaquant du club, Neymar, de se laisser aller en dansant avec le trophée en main. Cette image a encore offert l’occasion à plusieurs analystes de penser que le Brésilien de 28 ans se sent de plus en plus à l’aise et épanoui avec le Paris Saint-Germain. Ce qui pourrait encore mettre en doute son désir de repartir au FC Barcelone.

Toutefois, selon le média brésilien Minuto Deportivo, le capitaine de l’équipe nationale brésilienne ne fait que vivre l’instant présent et n’a jamais oublié le Barça, qui est toujours son club de prédilection. D’après le média, Neymar ne fait que rêver du Barça et ne souhaiterait aucunement prolonger son contrat avec Paris.

Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2022, Neymar s’était engagé avec les Parisiens au cours de l’été 2017 contre un chèque de 222 millions d’euros. Mais à l’été 2021, à un an de la fin du contrat, si les choses restaient en l’état, le PSG sera dans l’obligation de procéder au transfert de son attaquant.

Il attend un signe du FC Barcelone

Egalement, selon le quotidien espagnol, Mundo depertivo, Neymar espère toujours que son ancien club espagnol lui fasse signe. Ainsi, la fin du mercato qui aura lieu en octobre prochain est une très bonne opportunité pour le joueur, qui pourra saisir l’occasion pour se décider même s’il a conscience qu’il pourrait coûter probablement moins cher qu’au PSG. De même, à en croire le média espagnol, si Neymar a toujours refusé toute idée de prolongation de son contrat avec le PSG, c’est parce qu’il attend un signe du Barça.