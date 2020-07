La Covid-19 est bel et bien dans le département de l’Ouémé. Le ministre de la santé au cours de l’une de ses interventions dans les médias l’avait déjà dit. Le Littoral, l’Atlantique et l’Ouémé concentrent la plupart des cas positifs au coronavirus. On a désormais plus de précisions sur le nombre de contaminés dans l’Ouémé avec le directeur départemental de la santé. Il a communiqué les chiffres à la faveur d’une rencontre du préfet Joachim Apithy avec les maires du département le jeudi 09 juillet dernier.

Selon le DDS Simplice Tokpo, 380 personnes ont déjà été testées positives à la Covid-19 avec malheureusement 5 décès. L’Ouémé a donc contribué à la mortalité nationale due au virus qui est de 21 décès si on ajoute foi aux derniers chiffres publiés par le gouvernement. Le Docteur Simplice Tokpo invitera les maires à s’investir dans les campagnes de sensibilisation pour que les populations adoptent les mesures d’hygiène et de prévention contre ce terrible virus qui n’a aucun égard pour la vie humaine.

Signaler les décès suspects

Il demandera aussi aux édiles de faire savoir à leurs administrés qu’ils doivent signaler les décès suspects dans leurs localités à l’équipe départementale chargée de la gestion de cette crise. Personne ne doit également se permettre de manipuler les corps sans aucune précaution, indique le DSS.

Il informe par ailleurs que des sites de dépistage sont installés dans les hameaux, villages et quartiers de ville des communes de l’Ouémé. Le préfet dans son intervention a aussi insisté sur le respect scrupuleux des gestes barrières pour éviter de contracter et de propager ce terrible virus qu’est la Covid-19.