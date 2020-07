Le jeune rappeur August Alsina a révélé il y a quelques semaines, avoir eu une liaison avec la femme de Will Smith, Jada Pinkett-Smith. Il y a environ quatre années, les deux sont devenus très proches, alors que le couple Smith lui, battait de l’aile. Ces révélations ont provoqué une véritable onde de choc, au point que les deux aient été forcés de s’expliquer en public.

Au cours de leur discussion, Will Smith et Jada Pinkett ont ainsi évoqué le récent buzz. De son côté, la femme de l’acteur américain ne s’est pas cachée et a avoué avoir eu une relation avec le jeune homme. Une relation qu’elle a qualifié comme étant un “enchevêtrement”, ce qui aura eu le don de faire rire la toile, qui ne s’attendait pas à de telles justifications.

August Alsina surfe sur le buzz

De son côté, August Alsina n’a pas perdu une miette de cette polémique et a même décidé de surfer dessus. Le 18 juillet dernier, l’artiste a ainsi dévoilé « Entanglements » (enchevêtrement en anglais), un nouveau titre qui évoque sa relation passée. Dans sa chanson, le rappeur affirme que même s’il n’était pas en couple avec la dite personne, il avait accès à la voiture familiale, le berceau et le cœur de la femme en question.

Les Smith, violemment critiqués

Sur les réseaux sociaux, ce tacle a été plutôt bien perçu. Pour beaucoup, la famille Smith en a un peu trop fait sur cette histoire, n’hésitent pas à mettre en scène une discussion que des millions de personnes ont pu regarder. Enfin, l’attitude de Jada Pinkett-Smith a été largement pointée du doigt. Pour beaucoup, l’actrice a relativement mal agi et ses justifications n’ont pas eu lieu d’être, elle qui semblait, aux yeux de certains, rejeter la faute sur son époux.