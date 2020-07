Après la nomination d’un nouveau premier ministre en France, on a désormais la liste des membres du gouvernement français. Des surprises dans le «gouvernement de mission et de rassemblement» annoncé par le pouvoir français. Le très célèbre avocat Éric Dupond-Moretti, avocat entre autres de l’opposant béninois Sébastien Ajavon ou de l’artiste Koffi Olomídé est nommé ministre de la Justice. On retrouve aussi l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot.

L’autre annonce, qui n’est pas une surprise pour certains c’est le départ de Sibeth Ndiaye, très décriée depuis ses récentes et nombreuses sorties, notamment par la droite et l’extrême-droite, et celui de Castaner. Voir ci-dessous la liste des nouveaux membres du gouvernement

Sur proposition du premier ministre, le président de la République a nommé :