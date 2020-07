L’administration Trump a annoncé des sanctions à l’encontre de quatre ressortissants chinois. Ceux-ci sont accusés de complicité avec un « baron de la drogue » poursuivi pour trafic international d’opiacés, notamment le fentanyl, aux USA. L’information a été donnée ce vendredi 17 juillet 2020. Les quatre citoyens chinois sont : Zheng Guangfu, Giufeng Cheng, Longbao Zhang et Songyang Ji. A toutes ces personnes localisées sur le sol chinois, s’ajoute l’entreprise chinoise Global United Biotechnologie. Ils ont tous été placés sur la liste noire américaine des trafiquants de drogue étrangers, par le Trésor américain, afin qu’ils ne puissent pas avoir accès au système financier américain.

Trafic de fentanyl en bande organisée

L’Etat américain les accuse de travailler pour Fujing Zheng. Cet homme est poursuivi depuis 2018 aux USA, pour trafic de fentanyl en bande organisée, dans un minimum de 37 états américains et 25 pays. En août 2019, FujingZheng, avait été mis sur la liste noire des Etats-Unis. Dans un communiqué, le ministre adjoint au Trésor, Justin Muzinich, a indiqué que « le fentanyl, avec d’autres drogues, a causé des dégâts immenses au sein de la population américaine ». D’après le Trésor américain, Zheng Guangfu, Giufeng Cheng, Longbao Zhang et Songyang Ji, ont facilité l’acquisition de dérivés de fentanyl, ainsi que d’autres drogues pour l’organisation dirigée par Fujing Zheng, qui fabrique et distribue plusieurs centaines de produits stupéfiants de synthèse.

Plus de 400 000 morts

L’argent issu de la vente de la drogue est ensuite blanchi avec des bitcoins. Ils sont par la suite transférés clandestinement dans des comptes bancaires à Hong Kong et en Chine. Global United Biotechnologie est également accusé d’être une vitrine virtuelle de vente de produits stupéfiants. Notons que la dépendance aux opiacés a entraîné plus de 400 000 morts aux Etats-Unis entre 1999 et 2018. A partir de 2013, sa consommation a augmenté, amenant le président Donald Trump à déclarer en 2017 une « urgence de santé publique ».