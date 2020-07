Dix-sept blessés dans les rangs des marins et quatre personnes chez les civils. C’est du moins le bilan des dégâts humains provoqués par l’explosion qu’il y a eu sur un navire militaire dans une base de Californie. A en croire les informations relayées par les médias sur cette affaire, il s’agit en effet du navire d’assaut amphibie «USS Bonhomme Richard». L’incendie serait survenu alors qu’il se trouvait à quai dans la base de San Diego. Il devrait y subir des opérations de maintenance.

Des blessés dans les rangs des pompiers…

Selon les précisions apportées par les diverses publications, plusieurs pompiers auraient été également blessés. Ils auraient subi des brûlures et inhalé de la fumée. D’énormes moyens ont été déployés dans le but de maitriser le feu. Hormis les bateaux-pompes, des équipes de pompiers, des sapeurs locaux et fédéraux ont également été déployés. Pour l’heure les causes de l’incendie ne sont toujours connues. Selon les confidences qui ont été faites à la chaîne de télévision américaine CNN par le chef des pompiers de San Diego, Colin Stowell, la situation relative à l’incendie pourrait durer plusieurs jours.

Une enquête pour connaître la cause…

Le navire pourrait brûler «jusqu’à la ligne de flottaison» selon les précisions du chef des pompiers. Des investigations seront tout de même menées pour identifier les causes réelles de cette situation qui s’est produite vers 8h30 du matin. Les différents membres de l’équipe de maintenance du navire seront auditionnés. L’enquête aura pour but de rétablir la chronologie des faits avant l’incendie alors qu’il y avait peu de personnes à bord du navire. On retient tout de même des premières informations révélées ce dimanche que l’incendie aurait pris départ des puits de lancement du navire. Ces puits seraient situés sous le pont du navire.