Les nouvelles sont plutôt bonnes venant de certains laboratoires participant à la recherche de vaccin contre le nouveau coronavirus. En effet, selon les annonces qui ont été faites par certains médias, deux projets de recherche ont donné des résultats assez prometteurs. Il s’agit de deux projets provenant de la Chine et de la Grande Bretagne. A en croire les précisions rapportées par la revue médicale britannique The Lancet ce lundi 20 juillet, celui de la Grande Bretagne est en train d’être développé par l’université d’Oxford en partenariat avec AstraZeneca. Il aurait donné comme conclusion «une forte réponse immunitaire» lors d’un essai sur plus de 1000 patients.

“C’est une option prometteuse…”

Celui développé par la Chine est soutenu par CanSino Biologics. Il a engendré une forte réaction en termes d’anticorps auprès d’une bonne partie des 500 participants. Les recherches seraient toujours dans la phase préliminaire. Les produits ne seront accessibles au grand public qu’après la vérification de leurs efficacités sur un nombre plus large de participants. «Si notre vaccin s’avère efficace, c’est une option prometteuse, car ce type de vaccin peut être fabriqué facilement à grande échelle», a fait savoir Sarah Gilbert, chercheuse à l’université d’Oxford.

Notons que le vaccin mis sur pied par les deux laboratoires sont basés sur un adénovirus modifié. La fièvre, de la fatigue et une douleur au point d’injection du vaccin sont souvent les effets secondaires observés. Rappelons que plusieurs laboratoires se sont lancés dans la course pour mettre la main sur un vaccin contre ce mal qui a vu le jour en décembre dernier dans la ville chinoise Wuhan.