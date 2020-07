Alors que le Brésil fait face à une difficile gestion de la crise du covid-19, le pays a confirmé qu’il serait le premier pays à lancer la phase 3 des tests du vaccin chinois, le Coronavac. Une preuve supplémentaire que toutes les nations semblent être sur le qui-vive afin de trouver un vaccin efficace dans les mois voire les semaines à venir.

Cette phase 3, qui fait figure de dernière phase avant l’homologation officielle du vaccin, sera menée sur 9.000 personnes. Ce mardi, une médecin de 27 ans a d’ailleurs reçu la première injection. Durant 3 mois, les personnes concernées pourront ainsi être vaccinées, avant qu’un rendu officiel ne soit effectué. Dans le cadre ou le vaccin porterait ses fruits (augmentation des anticorps, aucun ou peu d’effets secondaires), l’Institut public Butantan pourrait être amené à produire plus de 120 millions de doses d’ici à la fin de l’année.

Un vaccin contre le covid-19 testé au Brésil

Interrogée au sujet de cette vaste expérience, la jeune femme a expliqué qu’elle était ravie de pouvoir faire partie de cette aventure, qui permettra, à terme, de sauver des centaines de milliers de vies à travers le monde. Les villes de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul, de Paraná, et de Brasilia seront approvisionnées dans les jours à venir. En effet, les premières doses de vaccin sont arrivées lundi soir au Brésil.

Plus de 80.000 décès depuis le début de la maladie

Il s’agit, à ce jour, du troisième vaccin en phase 3. Est actuellement testé au Brésil, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, le ChAdOx1 nCoV-19, un vaccin mis au point conjointement par l’université d’Oxford, à Londres, et le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca. Un vaccin présenté comme étant très encourageant par les autorités, au même titre que celui mis au point par le groupe allemand BioNTech, qui vient lui aussi d’entrer en phrase 3. Pour rappel, le Brésil est le second pays le plus touché au monde, avec 80.000 décès et plus de 2 millions de cas positifs.