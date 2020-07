Les voitures électriques, sur le point d’enregistrer une avancée historique ? En effet, pour beaucoup, le désavantage lié à de tels modèles, réside dans l’autonomie. De manière générale, les batteries des voitures électrique sont assez peu performantes et empêchent d’aller loin, sans qu’il n’y ait d’arrêt recharge.

Face à ce constat, les géants de l’automobile ont décidé de se concentrer sur ce point précis. General Motors, Tesla, toutes ces sociétés travaillant à faire évoluer le secteur de l’automobile, penchent sur une nouvelle forme de batterie révolutionnaire. Selon certaines sources, la « million-mile battery », entendez par là, la batterie de plus d’un million de kilomètres, pourrait ainsi voir le jour.

Le marché de la voiture électrique, totalement relancé ?

Mais n’est-ce pas un peu trop ? Les véhicules ne tiendront jamais autant de distance. C’est d’ailleurs là, tout l’intérêt de ces batteries qui pourraient ensuite être recyclées, afin d’être utilisées sur d’autres marchés. Stockage d’énergie, véhicule, réseau connecté, ces batteries pourraient permettre d’alimenter en énergie, des dizaines de secteurs différents après avoir été retirés des voitures. Tesla par exemple, sous l’impulsion d’Elon Musk, envisage de recycler les batteries utilisées sur les voitures, afin de les stocker dans ses Powerpackset Megapacks.

Tesla, à la pointe de l’innovation

Ce dispositif révolutionnaire, permet de stocker l’énergie éolienne et solaire, avant que celle-ci ne soit redistribuée sur un réseau donné. Une manière de donner un énorme coup d’accélérateur au marché des véhicules électriques, de l’énergie propre et du recyclage. Enfin, dernier point important, le prix. En permettant une utilisation longue durée, les coûts de production seraient amortis, rendant plus accessible ces nouvelles technologies. Enfin, ces batteries pourraient être confectionnées à l’aide de lithium-ion et non du cobalt, métal jugé trop onéreux.