L’ancien milieu offensif des Bleus, Zinedine Zidane qui depuis plusieurs années fait des prouesses avec le Real Madrid qui vient de décrocher un 34e sacre en championnat, a également des ambitions pour son pays. Le coach des Merengues, ne souhaiterait pas rester tout le temps en Espagne et aurait pour ambition de succéder à Didier Deschamps à l’expiration des contrats à eux deux, qui prennent tous fin en 2022.

C’est Mathias Valton, le correspondant de la radio française dans la capitale espagnole, qui a hier vendredi dévoilé l’une des ambitions secrètes de Zizou. Ce dernier voudrait renvoyer l’ascenseur à son pays, en entraînant son équipe nationale dans laquelle il avait réalisé des exploits. « Il veut être sélectionneur des Bleus. Depuis qu’il est entraîneur au Castilla, il m’a toujours dit qu’il veut entraîner le Real Madrid d’abord et ensuite, son seul objectif est d’être sélectionneur de l’équipe de France, car c’est quelqu’un qui veut rendre la pareille. Il a été très heureux et comblé avec l’équipe de France et il veut un jour en être sélectionneur pour la faire gagner à nouveau, » a révélé le journaliste.

“Je ne sais pas jusqu’à quand je serai là”

Face à la presse ce samedi, la veille du dernier match de la saison en Liga contre Leganes, l’ancien international tricolore n’a une fois encore pas été clair sur son avenir avec le Real, ce qui pourrait confirmer les révélations de Mathias Valton. « Je suis ici, maintenant, mais personne ne sait ce qu’il se passera, j’ai contrat et je suis à l’aise. Dans le football, tout peut arriver, tout change du jour au lendemain. Je ne sais pas jusqu’à quand je serai là, » a-t-il déclaré. « Je me sens juste chanceux d’être ici. Je profite vraiment de mon quotidien parce qu’un jour, cela se terminera, » a ajouté le sélectionneur.