Après avoir réalisé une grande carrière comme joueur, l’ancien champion du monde et ballon d’or, Zinedine Zidane est devenu entraîneur du club qui l’a permis de devenir une légende, le Real Madrid. Après avoir officié comme coach chez les jeunes du Real, Zinedine Zidane a été propulsé en 2016 entraîneur principal de la maison blanche. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Zidane a obtenu des résultats fantastiques avec le Real en remportant notamment 03 ligues des champions.

Zinedine Zidane est connu pour sa personnalité calme, il ne dit jamais un mot au-dessus de l’autre et ce qui a marqué les observateurs du monde du football, c’est la faculté que possède zizou de bien gérer son groupe. En effet, le Real Madrid dispose de l’un des effectifs les plus impressionnants d’Europe avec des individualités hors normes dans tous les secteurs de jeu. Tout récemment, au cours d’un entretien médiatique, Massimiliano Allegri l’ex-entraîneur du Milan AC et de la Juventus Turin a dressé les éloges de Zinedine Zidane.

Un maître tacticien

Massimiliano Allegri est tout simplement l’un des meilleurs coachs de ces 10 dernières années, il a remporté de nombreux trophées avec la Juventus Turin et son nom circule chaque été sur le banc des plus grands clubs européens.

Selon Allegri, Zinedine Zidane est actuellement le meilleur tacticien en exercice. L’italien a particulièrement salué la compréhension du jeu et la gestion d’effectif du français. “La force qu’il a eue de rechercher l’équilibre indispensable dans une équipe si pleine de classe et de talent. Pour moi, le positionnement de Casemiro a été une « masterclass » tactique de Zizou“. Cette remarque vient de la part d’un des meilleurs entraîneurs du monde, c’est là qu’on se rend compte du talent de Zidane.