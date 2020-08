L’accord signé entre Israël et les Émirats Arabes Unis ne passe pas auprès des autorités iraniennes. En effet, selon Téhéran, cette nouvelle entente risque de porter un coup à l’influence iranienne dans la région, mettant ainsi en péril la stratégie actuellement en place. Face aux risques engendrés par cet accord, l’Iran est d’ailleurs monté au créneau.

En effet, c’est via un communiqué de presse que le ministère iranien des affaires étrangères dénoncé cet accord, estimant que les deux pays effectuaient ici, une stupide erreur stratégique. Toutefois, cet accord entre Abou Dhabi et Israël permet au gouvernement américain d’avancer ses pions dans la région. En permettant à ses deux alliés de nouer des liens géopolitiques, Washington contient ainsi l’influence iranienne.

Téhéran dénonce l’accord entre Israël et les Émirats

De son côté, Téhéran estime que le peuple palestinien ne pourra jamais pardonner la normalisation de relations politiques entre Israël, accusé d’occuper la région, et des nations arabes. Depuis 1948, les Émirats sont d’ailleurs le troisième pays à normaliser leur relation avec l’État hébreu. Cet accord risque toutefois de créer des remous et l’Iran n’a pas hésité à mettre en garde, affirmant qu’en cas de troubles, les États voisins, responsables, devront assumer les conséquences de leurs actes.

Un accord en trompe l’oeil ?

Pour conclure, la presse iranienne a estimé que cet accord n’avait rien de politiquement viable et qu’il servait simplement les intérêts du président Trump, dans sa quête de réélection. D’ailleurs, l’agence de presse iranienne Irna croit savoir que des nations comme l’Arabie Saoudite, Bahreïn et le Koweït devraient suivre les Émirats Arabes Unis dans les trois mois à venir et officialiser des relations politiques et économiques saines avec Israël, afin d’appuyer la candidature de Trump, allié de ces pays au Proche et Moyen-Orient.