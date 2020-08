Arlette Saïzonou, cheffe du premier arrondissement de Cotonou et Gratien Zanhokpèvi le chef quartier Finagnon,sont condamnés par le tribunal de Cotonou ce mardi 4 août 2020 pour abus de confiance et concussion. Le juge a requis cinq ans de prison ferme contre le chef quartier et 12 ans de prison avec sursis pour la cheffe d’arrondissement. Les deux sont poursuivis dans une affaire de détournement d’environ sept millions de FCFA. Une somme qui a été mobilisée après les barrières érigées dans les quartiers Finagnon et Tokplégbé de Cotonou et qui devrait servir au reprofilage des voies. Ce qui n’a pas été le cas.

Les autres chefs quartiers et conseillers locaux avec qui la décision a été prise de procéder à la collecte des fonds pour le reprofilage des voies dans ces deux quartiers, après plusieurs rencontres infructueuses, ont décidé de signer une pétition suivie d’une plainte. Les deux accusés ont été écoutés plusieurs fois par la Brigade économique et financières (BEF) puis placés en détention provisoire. A la barre, le chef quartier Gratien Zanhokpèvi a reconnu les faits et a présenté des preuves antidatées. Au terme de sa comparution la semaine dernière, le juge l’a provisoirement déposé en prison.

Il a été sommé de faire venir les autres signataires compte tenu des preuves exhibées il y a une semaine. Ce qu’il a été incapable de faire. Alors, le juge l’a condamné à cinq ans de prison ferme hier mardi 04 août 2020 et déchu de son poste. Pour sa part, la cheffe du 1er arrondissement de Cotonou, Arlette Saïzonou a nié les faits. La semaine écoulée, elle a été blanchie par le chef quartier lui-même, ses avocats et le porte-parole des plaignants. Cependant, elle a reconnu avoir pris seulement la somme de 618. 000 FCFA. Pour cela, elle a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et déchue de son poste.