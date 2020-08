Le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste permanente informatisée (COS-LEPI) a un nouveau bureau. Les députés désignés pour siéger au COS-LEPI ajoutés au directeur de l’Institut national de la statistique appliquée et de l’économie (INSAE), Laurent Hounsa et le directeur de l’État civil Abdon Marius Mikpon’Ai, ont procédé à l’élection des membres du bureau de l’institution ce jeudi 06 août 2020 à Agblangandan. A l’issue de cette l’élection du bureau, les membres du COS-LEPI ont choisi le député Gilbert Bagana come président.

Le nouveau président du COS-LEPI est issu de la minorité parlement, le Bloc Républicain (BR). Le vice-président est Florentin Tchaou de la majorité parlementaire, l’Union Progressiste (UP). Le poste de rapporteur est revenu au directeur général de l’INSAE, Laurent Hounsa. Le Cos-Lépi est l’instance instituée par la loi qui se chargera de toiletter l’actuel fichier électoral pour le compte de l’élection présidentielle de 2021.

Pour rappel, les 11 membres que compte le COS-LEPI ont prêté serment ce jeudi devant les sept sages de la Cour constitutionnelle dirigée par l’ancien ministre de la justice de Patrice Talon, Joseph Djogbénou. C’est après la prestation de serment qu’ils ont procédé à l’élection de leur bureau.