Le parti de l’opposition ‘’Les Démocrates’’ doit encore attendre pour avoir son récépissé d’enregistrement. Le ministre de l’intérieur a fait savoir aux responsables de ce parti en cours de création que certains de leurs membres n’ont pas encore démissionné de leur ancien parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Parmi les concernés, se retrouve l’ancien Conseiller juridique du parti FCBE, Kamar Ouassagari. Mais, la démission de Kamar Ouassagari est bien actée. Il a bien envoyé un courrier en date du lundi 27 juillet 2020 aux responsables de FCBE que sont Théophle Yarou et Paul Hounkpè, à tous les responsables du parti et les militants par exploit d’huissier.

En objet de cette note, il est écrit «Lettre de démission ». Dans sa lettre, l’ancien Conseiller juridique du parti FCBE a indiqué qu’il vient porter à leur connaissance sa «décision mûrement réfléchie » de démissionner du parti à partir de la réception du courrier. Et il a donné quelques raisons qui motivent sa décision. Selon lui, «à la création du parti Force Cauris pour un Bénin émergent, il était question de mettre en place une organisation qui devrait reconquérir le pouvoir par les voies démocratiques et placer le peuple au cœur du développement par la restauration de l’Etat de droit garantissant ainsi la jouissance totale des libertés politiques, individuelles et collectives ».

Kamar Ouassagari poursuit «mais, contre toute attente, les actes que vous avez posés par la manipulation des textes fondamentaux et l’organisation d’un supposé Congrès où vous avez fait du faux et usage de faux en mentionnant mon nom dans votre bureau pirate pour obtenir votre fameux récépissé et tout ce qui a suivi dans le cadre des dernières élections municipales et communales prouvent à suffisance la violation de la ligne politique du parti ». Plus encore, il a déploré dans la lettre le fait que «le parti FCBE qui devrait être un véritable parti de l’opposition ne l’est plus ». Et c’est parce qu’il ne pouvait plus cautionner cette forfaiture qu’il a informé que leurs relations politiques sont arrivées à leur terme.