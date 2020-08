Les responsables du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ont-ils été floués ou sont-ils coupables de négligence ? Bien malin qui pourra répondre à cette question si ce n’est pas eux-mêmes. En attendant qu’ils ne répondent, il est à constater qu’à Parakou, ce parti a, pour les élections municipales et communales dernières, présenté des candidats déjà condamnés par la justice béninoise à Parakou notamment. Car, le second siège que la Cour suprême vient d’invalider est celui de la conseillère Adiyath Yerima Ali.

Selon les informations reçues, cette élue municipale sur la liste FCBE de Parakou, pour être candidate, s’est fait faire un autre acte de naissance. Son vrai nom est Adizatou Yerima Ali. Elle est condamnée à trois ans mois d’emprisonnement assorti de sursis en 2016. Elle n’a pas fait appel en cassation ce qui a rendu la condamnation définitive.

Et étant consciente de son inéligibilité, elle se serait faite établir un nouvel acte de naissance sous le nom Adiyath Yerima Ali avec lequel elle a demandé et obtenu le casier judiciaire pour la déclaration de candidature aux élections communales et municipales de 2020. Elle a donc fait du faux et usage de faux en écriture publique. Après donc, Ousmane Traoré éjecté du conseil municipal de Parakou pour être sous le coup d’une condamnation assortie de sursis qui date de 2014 dans une affaire d’escroquerie, voilà un autre cas de plus grave.