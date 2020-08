Les populations de Parakou vont devoir attendre encore un peu pour connaître les nouveaux dirigeants de la commune. Car, la séance qui devait consacrer le choix du maire et de ses adjoints, prévue ce vendredi 7 août 2020, a été reporté par le préfet de l’Alibori. Selon les informations reçues, ce report est dû à deux raisons. L’autorité préfectorale n’a, jusque-là, pas reçu de courrier qui notifie la décision de la Cour suprême concernant l’invalidation du siège de la conseillère Adiyath Yerima Ali élue sur la liste du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

La deuxième raison qui motive ce report est la menace de trouble à l’ordre public qui plane sur cette séance. Et pour l’instant, la nouvelle date pour la reprise n’est pas encore connue et sera communiquée ultérieurement. Les tractations vont donc se poursuivre même si des indiscrétions font état d’un probable retour de Charles Toko à la tête du conseil communal de Parakou. Pour rappel, après l’élection du conseiller FCBE Aboubacar Yaya comme maire, la Cour suprême a invalidé le siège du conseiller FCBE Ousmane Traoré.

Ce qui a fait perdre la majorité absolue qui était de 17 conseillers au parti FCBE. La Cour suprême avait donc demandé une reprise de la désignation du maire et de ses adjoints. Par une autre décision, le juge du contentieux électoral en matière d’élections municipales et communales, a encore invalidé un siège du parti. Et la FCBE ne compte plus que 15 conseillers. Alors, ce sont les deux partis de la mouvance présidentielle que sont Union progressiste et Bloc républicain qui doivent s’entendre pour désigner les dirigeants de la commune sauf cataclysme.