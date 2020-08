Après l’annonce de la mort de son ancien ministre, l’ancien président Nicéphore Soglo s’est exprimé sur Frisson radio. Il a rendu hommage à son ministre de l’énergie, des mines et de l’hydraulique Aurélien Houessou. Pour l’ex-chef d’Etat, Aurélien Houessou est «le fidèle des fidèles ». Mieux, «c’est un membre de ma famille qui vient de mourir ». Le président Nicéphore Soglo a reconnu qu’il a eu la chance d’avoir «des ministres extraordinaires ». Mais parmi eux, il insiste «c’est le fidèle des fidèles, c’est le meilleur de tous ».

Il indique que son ancien ministre avait «une méthode de travail phénoménale ». A l’en croire, c’est Aurélien Houessou qui a mis et étendu toute l’énergie solaire que le Bénin a lancé en 1993. «On avait une avance extraordinaire sur tout le monde », relevé l’ancien président. Selon lui, Aurélien Houessou avait «une méthode de travail scientifique ».

D’après lui, le défunt disait, «monsieur le président, comme il y a six départements, on va mettre en bleu les réalisations et il faut que tous les départements reçoivent équitablement leur part. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, chaque année il fallait avancer dans ce domaine-là ». Alors, laisse entendre Soglo, «on mettait ça en vert ». De sorte la méthode Houessou a permis d’avoir ce qui a été fait telle ou telle année et ce qui doit-être fait dans chaque département, dans chaque commune méthodiquement. «J’ai fait ça pour l’éducation à partir du schéma qu’il a donné », a conclu l’ancien président Nicéphore Soglo.