Michael O’Leary, PDG de la compagnie aérienne Ryanair a recommandé de se méfier du Bitcoin, comme la peste. Il a fait cette déclaration après que des arnaqueurs aient utilisé son image pour faire la promotion d’un site d’investissement frauduleux au Bitcoin. Selon le magazine américain Times, une campagne frauduleuse avait mis en scène une image de Michael O’Leary, et avait été réalisée par une plateforme intitulée dailynews-finance. Le PDG de Ryanair avait également été montré comme une personne qui investit dans le bitcoin.

Il a gagné de l’argent grâce au bitcoin selon le site

Cela, tout en affirmant qu’il s’agit d’un investissement rentable, susceptible de faire gagner plusieurs milliers d’euros. Plus encore, ils ont affirmé que cet investissement a été bénéfique à Michael O’Leary, puisqu’il a gagné de l’argent grâce au Bitcoin, à travers Bitcoin Lifestyle, une plateforme de trading. Le patron de Ryanair a cependant, assuré n’avoir jamais investi un seul centime dans le Bitcoin, et qu’il ne le fera jamais. A l’en croire, la mère des cryptomonnaies est assimilable à un « schéma de Ponzi ». « Je conseille vivement à tous ceux qui ont un tant soit peu de bon sens d’oublier le Bitcoin et de s’en méfier comme de la peste. » a-t-il ajouté.

Jeremy Clarkson évoqué

Selon l’article du Times, le PDG de Ryanair fait partie de plusieurs personnalités ciblées par les fraudeurs. Par ailleurs, l’article parle notamment dans cette affaire de Jeremy Clarkson, Lord Sugar, Holly Willoughby, Sir Philip Green et Simon Cowell. Notons que ce type d’arnaque fonctionne de la manière suivante : mettre en avant l’image des personnalités, afin de susciter la confiance et attirer un maximum de personnes. Pour rappel, on se souvient toujours du piratage des comptes Twitter appartenant à notamment : Kim Kardashian West, Elon Musk et Bill Gates.