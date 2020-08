Le gouvernement américain a considéré les « instituts Confucius » d’enseignement chinois comme des « outils de propagande ». L’information a été donnée ce vendredi 14 août 2020, par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, dans un communiqué. Selon ses propos, le département d’Etat a classé le centre américain des Instituts Confucius en tant qu’une représentation diplomatique étrangère.

Les centres font « partie de l’appareil d’influence »

Cela, tout en « reconnaissant ce qu’il est: une entité qui promeut la propagande de Pékin dans le monde et sa campagne d’influence néfaste sur les campus des universités et dans les classes des écoles » sur le territoire américain. Il a continué en laissant entendre que « les instituts Confucius sont financés par la Chine et font partie de l’appareil d’influence et de propagande du Parti communiste chinois ». David Stilwel, responsable de l’Asie-pacifique au département d’Etat, a fait savoir que la décision ne concerne que la maison-mère des instituts, et ne veut pas dire la fermeture de ces derniers. Lors d’une conférence de presse, il a souligné que les autorités américaines ne ferment pas le centre, mais le désignent comme une représentation diplomatique étrangère.

65 dans les universités américaines

« Nous allons leur demander ce qu’ils font ici, aux Etats-Unis » a-t-il ajouté. Rappelons que le gouvernement chinois a ouvert un total de 75 « instituts Confucius » aux USA. Les Américains ont la possibilité d’y apprendre le chinois et s’initier à la culture du pays. Ces instituts sont au nombre de 65 dans les universités américaines. Les 10 autres sont des unités indépendantes qui dispensent des cours de linguistique aux jeunes, allant de la maternelle au lycée.