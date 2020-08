Plusieurs médecins américains ont révélé que le hoquet persistant est un symptôme du nouveau coronavirus (covid-19). Ils ont donné l’information dans une étude publiée dans la revue scientifique The American Journal of Emergency Medicine. Leurs études ont fait part d’un patient de 62 ans, résidant à Chicago, qui est allé à l’hôpital au cours du mois d’avril, du fait d’un hoquet qui persistait depuis quatre jours. Selon les informations du magazine, l’étude a également révélé que l’individu concerné souffrait d’une maladie cardiaque ischémique, d’hypertension et de diabète.

Aucun symptôme connu de coronavirus

Les examens aux rayons X ont montré plusieurs lésions pulmonaires, et les tests de dépistage pour la covid-19 se sont avérés positifs. Par ailleurs, le sexagénaire ne montrait aucun symptôme connu de coronavirus, tel qu’un mal de gorge ou une forme de toux. Aussi, l’examen a-t-il souligné que le patient avait suivi un traitement à l’hydroxychloroquine. « À notre connaissance, il s’agit du premier rapport de hoquet persistant chez un patient ayant un résultat positif pour le Covid-19 dans la littérature sur la médecine d’urgence » a fait savoir l’étude. Notons que ce n’est pas la première fois que des symptômes atypiques, sur le coronavirus, sont évoqués par des médecins.

Des éléments prouvant que le virus peut notamment provoquer un délire

Le 08 juillet dernier, plusieurs scientifiques de l’University College de Londres avaient publié une nouvelle étude dans laquelle, ils avaient effectué une mise en garde concernant une potentielle vague de lésions cérébrales dues à la covid-19. D’après leurs informations, des éléments prouvant que le virus peut provoquer d’importantes complications neurologiques, comme un délire, une psychose ou une inflammation, existent désormais. Des chercheurs de l’hôpital universitaire Ramon Y Cajal de Madrid, avaient indiqué que des taches rouges sur les muqueuses représentaient un nouveau symptôme de la covid-19.