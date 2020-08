Le professeur Didier Raoult, l’éminent infectiologue français, donnait ce mercredi à la presse de son pays une interview remarquée. Comme à l’occasion de nombre de ses sorties médiatiques, le Professeur-Directeur de l’IHU de Marseille, avait ici encore livré une information inédite. Des déclarations qui en ces périodes post pics pandémiques, tendaient à rassurer, quand les chiffres en France et dans bien d’autres contrées continuaient à inquiéter.

Un virus moins virulent

En France, les chiffres en rapport avec le coronavirus connaissaient depuis la levée du verrouillage et des mesures de confinement, une envolée inquiétante. Selon les statistiques d’universités de référence comme l’Université John Hopkins des USA, ce serait plus de 44 000 nouveaux cas qu’aurait enregistré le pays depuis le mois depuis le mois de juillet. Des cas qui portaient le nombre total de cas déterminés en France à 256 534 cas pour 12 % de décès. Et selon les statistiques officielles du gouvernement français, c’étaient plusieurs centaines de nouveaux cas qui avaient dus être hospitalisés.

Mais ce mercredi, le Pr Raoult expliquait que ces nouveaux n’étaient en rien alarmants, puisque : « plus vous testez, plus vous trouvez de cas ». Mais surtout que les « cas de coronavirus qu’on trouve maintenant et ceux qu’on trouvait en février ou en mars, çà n’est plus la même maladie ». Mieux, avait ajouté le Pr Raoult, « ce qu’on trouve maintenant, ce sont des formes très bénignes ».

Des propos que l’infectiologue, chantre de l’Hydroxychloroquine avait expliqué par le fait que le nombre d’hospitalisation chez lui, à l’IHU de Marseille avait sensiblement diminué. Mais aussi et surtout que lui et son équipe avait découvert que les nouveaux patients admis ne présentaient plus de « troubles de la coagulation ». Des troubles qui étaient justement un des facteurs de la grande létalité du nouveau coronavirus.