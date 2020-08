L’organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé aux jeunes d’assumer « leurs responsabilités », afin d’éviter la propagation du nouveau coronavirus (covid-19). Cela, alors que c’est la période des vacances et des fêtes estivales très prisées des jeunes. Le directeur des urgences sanitaires de l’OMS, Michael Ryan, a fait savoir que la maladie du covid-19 était considérée au début comme une maladie qui touchait les adultes, notamment les personnes âgées ou celles ayant des troubles sanitaires. Selon lui, « les personnes âgées ont fait très attention à se protéger ».

« Vous pouvez choisir de ne pas faire les choses »

Mais « à mesure que les jeunes réintègrent la société, il est clair qu'(ils) peuvent agir comme mode de transmission » a-t-il ajouté. Michael Ryan a, par ailleurs souligné que les jeunes gens ont une grande occasion de limiter la transmission du virus, par leurs attitudes. Aussi a-t-il mis l’accent sur le fait qu’ils doivent considérer qu’ils ont une responsabilité concernant cet aspect. « Vous pouvez choisir de ne pas faire les choses. Si la transmission communautaire est élevée, tout le monde est à risque », mais « posez-vous la question : ai-je vraiment besoin d’aller à cette fête? » a martelé Michael Ryan.

Un petit nombre des contaminés à l’origine de la majorité de la propagation

Notons que plusieurs hausses de contaminations ont été constatées dans des pays de l’Europe, où les jeunes ont repris goût aux soirées sur les plages, les fêtes en plein air, les discothèques et les bars, durant ces vacances estivales. Maria Van Kerkhove, la responsable technique de la cellule chargée de la gestion de la pandémie à l’OMS, a fait remarquer que les études avaient prouvé qu’un petit nombre d’individus contaminés, étaient à l’origine de la grande majorité de la propagation du virus. « On estime qu’entre 10 et 20 % de tous les cas sont responsables d’environ 80 % des événements de transmission » a-t-elle indiqué.