Un médecin russe s’est prononcé sur la pandémie relative au nouveau coronavirus qui sévit depuis quelques mois dans le monde. A la faveur d’une interview exclusive qu’il a accordée au magazine Forbes, Léonid Rochal, président d’un institut russe a fait remarquer que le virus donne l’aspect « d’une répétition de guerre biologique ». Le directeur exécutif et président de l’Institut clinique de recherche sur la chirurgie pédiatrique d’urgence et la traumatologie de Moscou a tenu à faire remarquer que l’étendue de la pandémie de Covid-19 n’est pas prévisible.

“Les gens se comportent différemment selon les pays”

Il a essayé de justifier cette assertion par les comportements des humains qui diffèrent d’un pays à un autre. Pour lui, le virus ne « connaît pas de frontières. Et les gens se comportent différemment selon les pays, malgré toutes les restrictions». Il a essayé d’étayer son argumentaire en donnant l’exemple d’un professionnel de la santé russe qui a contracté le virus lors d’un voyage qu’il effectué à l’étranger. Ce médecin, qui est un épidémiologiste aurait « pu probablement s’abstenir de voyager dans une telle situation» a déclaré le directeur exécutif de l’institut russe.

“Une répétition de guerre biologique”

«Quand j’analyse la situation actuelle, je comprends qu’il s’agit d’une répétition de guerre biologique», a-t-il déclaré. Il ne s’est tout de même pas rangé du côté de ceux qui pensent que le virus a été créé par l’Homme. «Il n’y a pas de preuves suffisantes pour de telles déclarations, et d’ailleurs je ne suis pas un virologue. Mais c’est un test de la résilience du système de santé, y compris de la défense biologique, d’un pays.» a affirmé le directeur exécutif et président de l’Institut clinique de recherche sur la chirurgie pédiatrique d’urgence et la traumatologie de Moscou.