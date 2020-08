Les sages de la Cour constitutionnelle vont recevoir les serments des nouveaux membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) ce jeudi 6 août 2020. Après leur désignation en séance plénière, le mardi 28 juillet 2020 à l’Assemblée nationale, ces membres vont être installés dans leur fonction. La cérémonie va se tenir dans la salle d’audience et va être présidée par le président Joseph Djogbenou en présence des autres conseillers de la Haute juridiction.

C’est par un communiqué en date du mardi 4 août 2020 que le Secrétaire général de la Cour constitutionnelle Gilles Badet invite les 11 membres du COS-LEPI à se présenter au siège de la Cour le jeudi 06 août 2020 en vue de leur prestation de serment. Neuf députés ajoutés au directeur de l’Institut national de la statistique appliquée et de l’économie (INSAE), Laurent Hounsa et le directeur de l’État civil Abdon Marius Mikpon’Ai, constituent les nouveaux membres du COS-LEPI.

On y retrouve pour le compte de la majorité parlementaire (Union Progressiste), les députés Léok Aden Houessou, Léon Bocovè, Mama Sanni, Florentin Tchaou et Thomas Yombo. La minorité parlementaire (Bloc Républicain) est représentée par les députés Lambert Agongbonon, Gilbert Bagana, David Gbahoungba et Nathanaèl Sokpoekpe. Ces 11 personnalités ont pour mission de superviser l’actualisation de la Liste électorale permanente informatisée.