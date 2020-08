Le média britannique « The Sun » a rapporté l’histoire d’un homme qui est le seul survivant d’une famille dont tous les membres ont contracté le coronavirus. Selon les informations relayées par l’organe de presse, le drame s’était en effet produit Édimbourg en Ecosse. Le rescapé du nom de Scott Miller est un serrurier de 43 ans et vivait avec sa mère ainsi que son beau-père. C’est d’abord la mère du serrurier qui a été atteinte par le virus le 21 mars et été admise aux soins.

“J’étais sidéré, choqué”

Quelques jours plus tard, Scott a également été sévèrement atteint par le mal. Admis aux soins intensifs du même hôpital que sa mère, l’homme âgé de 43 ans a été placé en coma artificiel. C’est justement en cette période que sont décédés son beau-père ainsi que sa mère. Selon les médecins, l’état de santé de Scott Miller ne présageait pas d’une guérison certaine. Ses reins auraient commencé par lâcher.

Il aurait également présenté les symptômes d’une pneumonie et plusieurs caillots sanguins. Il serait resté dans le coma pendant trois semaines avant de se rétablir. « Quand je me suis réveillé, j’avais cette étrange intuition qu’il était arrivé quelque chose à ma mère », a confié le seul rescapé de cette famille. « Quand l’infirmière m’a appris la nouvelle, j’étais sidéré, choqué. C’était très dur. », a poursuivi Scott Miller.