Il y a une semaine, le club espagnol du FC Barcelone encaissait une défaite mémorable en quart de finale de la coupe la Ligue des Champions. Par 8-2, le club allemand du Bayern de Munich avait infligé au Barça, selon la presse sportive, l’une de ses pires défaites de sa glorieuse histoire. Avec ses ‘’super’’ attaquants Luis Suarez et l’emblématique Lionel Messi, regardant impuissant la défense de Barcelone s’effondrer sous la pression des attaquants du Bayern. Une défaite qui avait sorti de son lit et jeter sur la berge, les rumeurs sur un éventuel départ de l’attaquant vedette du Club, la ‘’Pulga’’ Lionel Messi.

Le départ de Messi, peut-être plus qu’une rumeur

Cinq années déjà ont passé, depuis que le FC Barcelone avait remporté son dernier titre continental en 2015. Et la cuisante défaite face au Bayern, semblait laisser entendre, selon de nombreuses voix, que ce n’était pas pour demain la veille, que le club espagnol remonterait sur l’estrade des vainqueurs. Mais le fait est, que le temps passe et il était pour les athlètes le plus terrible des adversaires.

Selon la presse, Lionel Messi en serait conscient. Et du haut de ses 33 années, le multiple Ballon D’Or songeait sérieusement à prendre le large et à quitter le club où il avait passé la totalité de sa carrière. Mais surtout, il tiendrait à montrer, comme l’avait fait son principal rival Cristiano Ronaldo, que son étoile ne s’étiolerait pas sous d’autres cieux. Le départ de Messi serait donc plus qu’une rumeur, surtout que, rapportait toujours la presse sportive espagnole, les dirigeants du club eux également, ne seraient pas dans une dynamique contraire à celle du joueur.

C’est que l’apport financier qui résulterait de la vente du joueur, et les substantielles économies que le club pourrait faire n’étaient pas négligeables. Certes le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, avait tenu dans des déclarations à taire toutes les rumeurs au sujet d’un probable départ du la star argentine ; mais les allégations allaient bon train sur le fait que Lionel Messi ne terminerait pas sa carrière au FC Barcelone.