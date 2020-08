Depuis plusieurs mois, le monde fait face à la pandémie de Coronavirus. Le nombre de personnes qui sont passées de vie à trépas ne se compte plus et chaque jour qui passe, de nouvelles victimes s’enregistrent ça et là. La Covid-19 a fait de nombreuses victimes et pas des moindres partout dans le monde. Des personnalités politiques et stars n’ont malheureusement pas survécu après leur infection. Ce qui a poussé plusieurs nations à commencer des recherches pour la fabrication de vaccin.

Plusieurs instituts de recherches effectuent des tests de vaccins élaborés pour éprouver leur efficacité et si possible apporter les correctifs nécessaires avant de démarrer la production à grande échelle et une distribution dans le monde. Il y a quelques jours, la Russie annonçait la fabrication d’un vaccin contre la Covid-19. Le Président Poutine qui l’a annoncé avait même déclaré que sa fille l’avait testé et que le vaccin était sûr.

“Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré“, avait lancé le numéro un russe qui n’a pas manqué de préciser “je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable“. Cette annonce n’a pas été bien accueillie par tout le monde. L’OMS a appelé à la prudence et rappeler le processus de validation d’un vaccin. Par la suite de nombreux pays ont émis des doutes sur ce vaccin dont son efficacité a été annoncé trop tôt par la partie russe selon des observateurs.

Un nouveau procédé risqué?

Aux Usa, un institut de recherche fédéral a fait une annonce qui diffère du processus classique de test de vaccin. Généralement, le vaccin test est injecté à des sujets et ils sont observés pendant des mois pour voir s’ils seront infectés. Mais cette fois-ci, un institut fédéral US propose un moyen plus rapide de tester les vaccins prometteurs lorsqu’ils seront à un stade avancé de test. Plus concrètement, il s’agira d’injecter le coronavirus à des volontaires pour apprécier l’efficacité des vaccins.

Ce type de procédé soutenu par de nombreux experts ne font pas l’unanimité. Des voix discordantes se font entendre vu le caractère risqué de ce type de processus à l’étape actuelle où aucun vaccin sûr n’est reconnu. Selon des sources concordantes, le Dr Fauci a évoqué le démarrage d’un projet de fabrication de souche de la Covid-19. Cette souche pourrait être exploitée pour mettre au point un modèle d’infection expérimentale humaine au besoin.