Les médias britanniques ont rapporté un fait plutôt particulier qui s’est produit. En effet, un homme qui a disparu depuis 2015 a été retrouvé cette année par la police en vie dans les bois. Disparu en septembre 2015, la police avait fini par conclure qu’il était décédé suite à plusieurs mois de recherche infructueuse. A en croire les confidences qui ont été faites par le détective et inspecteur en chef Rob Hall au média britannique BBC, la disparition de l’intéressé âgé de 35 ans était un mystère.

Présent sur Facebook

«Pendant près de cinq ans, la disparition de Ricardas a été un mystère complet» avait-il indiqué avant de poursuivre : « Finalement, nous avons reçu des informations fin juin qui nous ont amené à le retrouver.» Selon les précisions qu’il a apportées, les recherches ont été relancées suite à la découverte d’un compte Facebook qui avait été créé en son nom.

«Suite à une recherche dans une zone boisée de Harecroft Road, Ricardas a finalement été retrouvé dans un sous-bois très bien caché et en ayant probablement parlé à personne pendant un certain temps.», a détaillé le détective et inspecteur en chef Rob Hall au média britannique. Le disparu a par la suite essayé de donner les raisons qui l’ont motivé à vivre pendant toutes ces années dans l’autarcie.

“Victime d’une tentative de meurtre…”

Il aurait notamment échappé à une tentative de meurtre. Il «aurait pris la décision de s’enfuir car il avait été victime d’une tentative de meurtre après avoir été exploité», a expliqué le détective. Cette raison aurait motivé le fait que la police ait décidé de différer la diffusion de la nouvelle relative à sa réapparition.