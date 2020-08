Le président américain a une fois encore lancé quelques piques aux joueurs du NBA par rapport au choix fait par certains d’entre eux de s’agenouiller pendant l’hymne nationale en signe de protestation contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à Fox Sports, Donald Trump a réaffirmé son opposition à cette pratique et n’a pas hésité à traiter de méchants certains d’entre eux. Il indique notamment que les joueurs devraient faire la différence entre le sport et la politique.

“Ils doivent respecter leur pays”

Il estime que les joueurs ont l’obligation de respecter l’hymne nationale et ne devrait pas avoir de genoux à terre lors de son exécution. Il a par exemple comparé LeBron James qui l’avait attaqué à ce sujet à Michael Jordan. Pour lui, si la légende Michael Jordan est plus appréciée que LeBron James,c’est que le premier ne se mêlait pas à la politique. « Ils gagnent des millions de dollars pour faire du sport. Ils doivent respecter leur pays. S’ils ont prévu de ne pas se dresser devant leur drapeau, je serais très content que la NFL ne débute pas. Ceci dit, je serais ravi qu’ils reprennent la saison. », a fait savoir le président américain lors de son interview.

“Je pense que c’est honteux…”

Rappelons que plusieurs joueurs NBA avaient réagi suite à sa première sortie qu’il a effectuée sur ce sujet. «Quand je vois des personnes s’agenouiller pendant l’Hymne, ce que je fais est que je ne regarde pas le match. Je pense que c’est honteux. On travaille très dur avec la NBA, avec les joueurs pour rester ouvert. Je pousse pour ça. Ensuite, je les vois avec un genou à terre, ce n’est pas acceptable. Je n’ai plus d’intérêt pour la rencontre», avait-il lancé lors d’une interview. Certains joueurs comme LeBron James ont indiqué après ces déclarations que ce n’était pas très important qu’il suive ou pas les matchs de la NBA.