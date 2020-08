Robert Trump, frère cadet du président américain Donald Trump, qui a occupé de hautes responsabilités dans l’empire immobilier familial, «The Trump Organization», serait gravement malade et conduit d’urgence à l’hôpital. L’information, relayée par plusieurs médias américains qui ont indiqué que l’homme âgé de 72 ans a été hospitalisé à New York, a été confirmée par l’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Judd Deere. « Je peux confirmer que le frère du président est hospitalisé », a-t-elle indiqué à la chaîne CNN, qui à son tour a précisé que le président allait se rendre à son chevet ce même vendredi.

D’après ABC News, qui a été le premier média à révéler l’information, le frère du président, Robert Trump, d’après de nombreuses sources qu’il a interrogées serait « très malade ». Le président Trump d’après l’attaché de presse de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, qui s’est confié à ABC News, entretient de très bonnes relations avec son frère. Si pour le moment, on ne sait encore de quoi souffre Robert Trump, on sait tout de même qu’il avait été admis en juin dernier en soins intensif pendant une semaine dans l’hôpital Mount Sinai à New York.

Une histoire de famille

Le nom du frère du président avait fait la une des journaux américains lorsqu’il avait tenté d’empêcher la publication d’un livre de l’une de ses nièces, Mary Trump. Le livre qui révèle des informations sur leur famille, viole d’après Robert, un accord de non-divulgation datant d’un différend d’héritage dans la famille concernant la succession de Fred Trump. Dans le livre Mary décrit les Trumps comme une « famille dysfonctionnelle maligne » décrit Donald Trump comme un homme profondément immature détaché de la réalité. Le livre a fini par être publié en juillet dernier.