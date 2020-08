Depuis maintenant un moment, la star du foot Didier Drogba avait clairement affiché ses intentions concernant la Fédération Ivoirienne de Football. Le processus électoral à la FIF a connu beaucoup de rebondissements. Hier, une information avait fait le tour de la toile. En effet, le dossier de candidature de l’ancienne star de Chelsea, Didier Drogba a été recalé par la commission chargée de conduire le processus.

Selon des sources concordantes, le nom de la star internationale de footballeur ne figurait pas sur la liste des candidats rendue public par la commission. Cette nouvelle n’a pas laissé indifférente l’association faîtière. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a réagi ce vendredi sur cette actualité.

Selon Radio France Internationale, la FIFA a demandé la suspension provisoire du processus jusqu’à nouvel ordre. Ceci dans le but de voir plus clair dans la situation de crise qui perdure depuis quelques temps. Pour cela, la FIFA a réclamé à la FIF des documents à savoir des procès-verbaux et la liste des membres la Commission électorale. Il faut préciser que l’élection du nouveau patron de la fédération devrait avoir lieu le 5 Septembre prochain. Avec cette intervention de la FIFA, le processus se retrouve dans une nouvelle impasse.