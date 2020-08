Depuis mardi 25 août 2020, l’information circule sur les réseaux sociaux et a été relayée par la presse au Bénin. Le ministre de l’Intérieur aurait fait injonction à certaines personnalités désormais membres du parti de l’opposition ‘’Les Démocrates’’ de démissionner d’abord de leur ancien parti FCBE. Mais, les responsables du parti n’ont reçu aucune notification d’une telle décision. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 26 août 2020, le président du parti politique, ‘’Les Démocrates’’, Eric Houndété fait savoir que le parti n’a pas reçu une quelconque notification liée à la délivrance de récépissé de la part du ministère de l’intérieur.

Il est donc étonné que l’Etat-major du parti n’ait rien reçu alors que la polémique enfle sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques. Il trouve même curieux l’avalanche des tirs dont son parti a été l’objet dans la presse sans qu’aucune autorité du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ne fasse un démenti. L’ancien vice-président de l’Assemblée nationale fait remarquer que des militants auraient été incorporés au parti FCBE créé le 12 septembre 2019 «sans même qu’ils en soient informés ni qu’ils aient fourni de dossiers y relatifs». Toutefois, Eric Houndété soutient que les dossiers déposés au ministère de l’Intérieur «ont fait l’objet d’une étude minutieuse par les équipes techniques du parti ». Il relève toutefois que les éventuelles observations qui vont être notifiées vont être corrigées. Selon le communiqué, «le parti rassure ses militants et leur demande de rester sereins ».

Un précédent

Selon Nouréni Atchadé, premier vice-président du parti “Les Démocrates”, si une telle notification arrive, les responsables du parti vont juger de sa forme et de sa pertinence. Et déjà il pense que ce serait «du deux poids deux mesures si le ministère arrivait à en faire une notification ». Car, selon lui, «nous avons vu une personnalité entre autres cas, qui n’a pas démissionné de son parti avant d’aller dans un autre en tant que membre fondateur ». Et, «on connait la réponse de la Cour constitutionnelle à cet effet ». Il rappelle que «la Cour a clairement dit que son appartenance à un nouveau parti politique justifie déjà sa démission de l’ancien ».

Des démissions

Il ne voit donc pas comment le ministère peut reprocher une telle chose à un parti «si cela fait déjà cas d’école ». Mais, il soutient que des gens ont démissionné de la FCBE. «On a fourni la liste des démissionnaires. Nous avons fourni cette liste dans nos dossiers », a-t-il précisé. Pour rappel, le parti «Les Démocrates » attend son récépissé d’existence légale. Les dossiers pour les formalités administratives ont été déposés au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique pour la déclaration officielle du parti « Les Démocrates » le mercredi 29 juillet 2020. Le parti se veut être un parti d’opposition qui va défendre les valeurs démocratiques.