Les USA et la Chine, par-delà les conflits économiques et diplomatiques, se livraient également à des bras de fer géopolitique par exercices militaires interposés dans la mer de Chine méridionale. Le mois dernier encore, deux portes avions américains organisaient dans la région, les premiers exercices militaires à double transporteur depuis 2014. Des exercices étaient conduits presque concomitamment par les forces navales chinoises. Une situation compliquée pour les Philippines et notamment pour le Président Duterte qui désire à la fois ne pas faire montre de velléités belligérantes envers la Chine et conserver le partenariat américain.

Duterte renonce à des exercices avec les USA

Le gouvernement chinois a fait de vastes revendications sur la mer de Chine méridionale qui sont en conflit avec les démarcations faites par cinq autres gouvernements. Un tribunal international a rejeté la plupart des revendications de la Chine sur la voie navigable, mais Pékin ne reconnaît pas la décision et a plutôt construit des bases navales sur les récifs qu’elle contrôle maintenant.

Alors que les États-Unis n’ont aucune revendication territoriale dans la mer de Chine méridionale ; la marine américaine affirme qu’elle maintient la paix dans ces eaux depuis des décennies. Les responsables militaires américains ayant bien l’intention de réprimer la militarisation accrue de la voie navigable par la Chine. Les Philippines avec le Vietnam, la Malaysia, et l’Indonésie sont les pays en conflit avec la China au sujet des eaux méridionales.

Mais pour le président philippin, Duterte, il n’était pas question d’entrer en conflit ouvert avec la Chine à ce propos, une position fortement critiquée par de nombreux détracteurs dans le pays. La décision du président Duterte donc, de ne pas participer aux exercices ‘’RIMPAC’’, un exercice militaire international qui avait lieu tous les deux ans, conduit par les USA et qui devait avoir lieu à partir du 17 aout prochain, avait suscité de nombreuses désapprobations dans le pays. Mais le gouvernement selon les observateurs semblait préférer mécontenter les USA que de ne pas froisser le géant d’à côté. Selon les responsables militaires philippins, les ordres étaient clairs, ne mener aucun exercice qui ne soit dans les eaux nationales du pays.