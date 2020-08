Les terribles explosions qui ont eu lieu au Liban continuent de faire réagir dans le monde. Si les images effrayantes permettent d’imaginer l’ampleur du drame, beaucoup ont pensé à l’implication d’Israël, surtout après les menaces du premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais le pays vient de nier son implication via un responsable cité par la presse française. Ce dernier assure sous anonymat que son pays n’a rien à voir avec ces explosions. Revue de quelques réactions officielles.

“Sous la direction du ministre de la Défense Bnei Gantz et du ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, Israël s’est tourné vers le Liban par le biais de la sécurité internationale et d’éléments politiques et a offert au gouvernement libanais une aide humanitaire médicale.” a quant à lui affirmé le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz.

Quant au président français Emmanuel Macron, il a exprimé sa solidarité et affirmé qu’une aide était en route: “J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place.“

Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson a exprimé sa tristesse et offert son aide : “Les photos et vidéos de Beyrouth ce soir sont choquantes. Toutes mes pensées et mes prières accompagnent ceux qui sont impliqués dans ce terrible incident. Le Royaume-Uni est prêt à apporter son soutien de toutes les manières possibles, y compris aux ressortissants britanniques concernés.“

Même son de cloche en Iran, “Nos pensées et prières sont avec le grand et résilient peuple du Liban… Comme toujours, l’Iran est tout à fait disponible pour fournir de l’assistance par tous les moyens nécessaires” a affirmé le ministre des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Pour le Le chef de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit, il est plus qu’important que la vérité soit faite sur ces explosions.