Les agents de police de la ville d’Aurora, située dans la banlieue de Denver, dans le Colorado, aux Etats-Unis, ont présenté leurs excuses auprès d’une famille noire, pour l’avoir arrêtée de manière abusive. L’information a été donnée par un média américain, qui a précisé que la police a présenté ses excuses le lundi 03 août 2020. Il était question lors de l’interpellation, d’une femme noire et de quatre filles, mineures. Au-moment des faits, la mère de famille, Brittney Gilliam, avait emmené ses deux filles âgées de 6 et 12 ans, ainsi que ses deux nièces de 14 et 17 ans dans un salon de manucure.

Des témoins sont intervenus

Estimant que la femme était à bord d’une voiture volée, les forces de l’ordre lui avaient donné l’ordre de sortir du véhicule, avec les enfants. Selon plusieurs témoins, les policiers mis en cause avaient sortis leurs armes. Par la suite, ils sont intervenus et ont interrogé ces derniers sur la nécessité de procéder de cette façon. La scène a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. On y voit Mme Gilliam menottée et mise à l’écart, alors que les quatre autres filles avaient pour ordre de rester étendues au sol. Les deux filles, les plus âgées avaient aussi été menottées, tandis que les deux petites hurlaient. Selon la source ayant donné l’information, c’est à cet instant précis que les policiers, ont donné la raison de l’arrestation.

La mère de famille avait-elle pu s’innocenter

Durant le mois de février dernier, Brittney Gilliam avait signalé que son véhicule avait été volé. Cependant, elle l’avait vite récupéré. Les policiers, quant à eux avaient assuré que la voiture ressemblait à une voiture toujours volée. Néanmoins, il était question d’une autre, mais dans un autre Etat. Aussi la mère de famille avait-elle pu s’innocenter en montrant les papiers de sa voiture et l’assurance. Vanessa Wilson, la chef de la police d’Aurora, a dit avoir appelé la famille pour lui faire part de son soutien et offrir une assistance aux enfants qui sont sous le choc.