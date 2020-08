Danièle Obono, députée française de la France Insoumise, a réagi à une publication du magazine français Valeurs Actuelles, dans laquelle elle apparaît en esclave du XVIIIe siècle. Dans une interview accordée à BFMTV ce samedi 29 août 2020, la parlementaire française a dénoncé la publication du journal français. « J’ai mal à ma République, j’ai mal à ma France. Cette image est une insulte à mes ancêtres, à ma famille, à mon groupe parlementaire, mon mouvement – La France Insoumise – mais c’est aussi une insulte, je crois, à la République. » a-t-elle déclaré.

« On s’excuse auprès d’elle »

Selon elle, le fait que la publication de Valeurs Actuelles ait été rejetée par l’ensemble de la classe politique, que ce soit de l’extrême droite à l’extrême gauche, « montre à quel point une ligne a été franchie ». Suite à la publication du journal, Tugdual Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles, a également réagi auprès du même média, pour s’excuser. « On s’excuse auprès d’elle à titre personnel » a-t-il déclaré, avant d’ajouter « complètement abasourdie, si on avait pensé publier un texte raciste on aurait pas publié une seule ligne de ce texte ».

La députée réfléchit à porter plainte

A l’en croire, la publication dont il est question « a été isolée ». Par ailleurs, la député qui réfléchit à porter plainte, a déclaré que l’image publiée par Valeurs Actuelles « est profondément blessante, c’est une souillure qui ne s’effacera pas, c’est une image qui ne s’effacera pas ». Rappelons que dans la publication, un récit de sept pages est fait sur l’esclavage en Afrique. Danièle Obono y est représentée enchaînée par le cou.