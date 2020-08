Il y a quelques jours à Rully, une commune française déléguée, située dans le département du Calvados en région Normandie, une femme de 40 ans décédait après avoir reçu piqûres de frelon asiatique. Deux piqûres selon la presse locale, qui avaient suffi à entrainer la disparition de cette mère de quatre enfants. Une tragédie qui avait été pour les autorités sanitaires et locales de la région une occasion de recommander la prudence à leurs administrés, en ces périodes propices à la prolifération de ce type d’insectes.

Les frelons asiatiques, un danger…

Les frelons asiatiques font partie des hyménoptères, un ordre d’insecte comprenant les abeilles, les guêpes, et les fourmis. Mais le frelon asiatique est en ce sens plus dangereux que les autres hyménoptères, parce qu’il est prédateur, se nourrit d’insectes et très souvent d’abeilles. Le frelon comme tous les insectes à une prédilection particulière pour la verdure et la campagne et Rully est une commune rurale française.

Les piqûres d’hyménoptères sont dangereuses parce que libérant un venin elle pouvait induire en cas d’allergie, des chocs respiratoires, un œdème de Quincke, ou encore un choc anaphylactique qui peut conduire à conduire à la mort. Des complications dont la mère de famille de Rully avait certainement souffert puisque malgré les secours dépêchés et son évacuation sur l’hôpital, la femme de 40 ans n’avait pu avoir la vie sauve.

Le frelon asiatique a été classé en France en 2012 “danger sanitaire” de niveau 2 sur une échelle qui en compte 3 par ‘’Arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales’’. Les dangers sanitaires sont les dangers biologiques (bactéries, virus, parasites, etc.) ou chimiques, qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et des végétaux, à la chaine alimentaire, au commerce des animaux et des végétaux, ou d’être transmissibles à l’homme.