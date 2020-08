Le 31 juillet dernier, l’ONG française Sherpa, une organisation de lutte contre la corruption, avait porté plainte à Paris contre François de Combret, un proche du président guinéen Alpha Condé pour corruption et trafic d’influence. Après celle-ci, le Collectif pour la transition en Guinée a également déposé une autre plainte devant le parquet national financier (PNF) à Paris et cette fois-ci contre le président Alpha Condé et plusieurs de ses proches dont son fils, a déclaré Me Jean-Baptiste Soufron, l’avocat du collectif.

Ces derniers accusent aussi le président guinéen et ses proches de corruption et de trafic d’influence. D’après leur plainte, le gouvernement guinéen aurait des relations non-formelles avec la société française AMR qui a été créée en 2015 en vue d’exploiter la bauxite du pays. Plus tard en 2017, la société française, de commun accord avec le pouvoir du président Condé aurait revendu le minerai à hauteur de 171 millions d’euros à un groupe franco-sino-singapourien.

Une plainte politique

Mais pour les partisans du président Alpha Condé dont le mandat tire déjà à sa fin, la plainte est pure simplement politique à cause du contexte dans lequel elle est déposée. En effet, le parti au pouvoir doit choisir son candidat pour la présidentielle d’octobre lors d’une convention les 5 et 6 août prochains. Convaincue que le président Condé, âgé de 82 ans, sera réélu à sa propre succession s’il décide de revenir, l’opposition organise depuis près d’un an, des manifestations qui tournent parfois en violence, contre un éventuel 3e mandat du président.