Un an après le tragique accident qui lui a coûté la vie sur sa moto le 12 août 2019, l’artiste ivoirien Dj Arafat continue de faire parler de lui partout dans le monde. Un évènement qui a marqué les esprits de sa famille, ses proches, des membres de la yôrôgang et de ses fans appelés « les chinois » ou « la Chine ». En effet, Dj Arafat est connu pour être toujours resté proche de ses fans qu’il appelait affectueusement sa famille. Mais, très controversé de son vivant entre ses proches ou collègues de l’univers du coupé-décalé, Dj Arafat a multiplié les clashs afin de tenir ses fans informés régulièrement d’instaurer le respect de son rang qui ne lui est reconnu qu’aujourd’hui.

Dj Arafat et clashs

Les clashs de Dj Arafat sont les plus médiatisés en Afrique car l’artiste les faisait directement en live sur son compte Facebook et ceux-ci se concentraient régulièrement entre Emma Louhes son ex-copine, Serges Beynaud, Josey et même sa mère Tina Glamour. Dj Arafat avait un tempérament toujours chargé d’émotions jusqu’aux derniers moments de sa vie où il avait eu d’autres clashs plus intenses avec Ariel Sheney, Molare et Debordo Leefunka tous initialement issus de sa formation yôrôgang. Heureusement, Dj Arafat n’a pas eu que des ennemis de ce genre car il avait connu des moments de paix même avec ceux-ci qui n’hésitaient pas à calmer la situation comme Ariel Sheney qui a présenté ses excuses ouvertement à l’un des derniers concerts de son doyen. Toutefois, il avait aussi très de bonnes relations avec d’autres artistes dans le monde entier comme Sidiki Diabaté, Claire Bahi, Toofan, le reggaeman ivoirien Spyrow, Davido, Dj Martins, Tenor, MHD, etc. Grâce son charisme, Dj Arafat a exporté la musique ivoirienne à l’international tout en multipliant les featuring avec d’autres artistes tellement il était sollicité.

Dj Arafat, désormais le roi du coupé-décalé

Ange Didier Houon, le nom à l’état civil de Dj Arafat, né de parents artistes connus en Côte d’ivoire : Logbo Valentine (Tina glamour) et Houon Pierre, le succès musical de ce jeune artiste talentueux n’étonne personne pourtant. Il a su intégrer harmonieusement les autres mouvements existants comme la rumba congolaise, le ndombolo, la musique nigériane jusqu’au rap ce qui a fortement influencé le rap africain dont l’Afrotrap crée par le célèbre MHD. Aujourd’hui considéré comme le roi du coupé-décalé grâce à son style musical Dj Arafat est reconnu maintenant pour avoir complètement transformé la musique africaine et être le roi du coupé-décalé.

Le souvenir de l’artiste suite à l’accident qui lui a coûté la vie, reste un sujet qui continue de déclencher les passions mais la fièvre, qui s’était notamment manifestée lors des funérailles du Yôrôbô, est graduellement retombée. Maintenant qu’il s’est éteint, l’artiste ne laisse pas que des fans et proches éprouvés mais une fiancée Carmen Sama (Yao Maryse Carmen) plutôt discrète, des enfants, de nombreuses leçons et des réflexions profondes sur la restructuration future de la culture ivoirienne. Les titres posthumes se sont multipliés, certains ont réorienté leur carrière comme la “première dame” du coupé-décalé, Claire Bahi qui est devenue chantre, Molare à son tour s’est retiré du coupé-décalé. Safarel Obiang et Ariel Sheney, quant à eux continuent de s’émanciper dans le mouvement du coupé-décalé comme Serge Beynaud et les plus jeunes.

Particulièrement, en cette journée du premier anniversaire du décès de Dj Arafat, les tensions sont moins élevées, les cérémonies prévues et chapeautées par sa mère Tina Glamour, se déroulent dans une belle ambiance et le respect de la légende de sorte qu’il ait “l’hommage qu’il mérite“. Un nouveau chapitre du coupé décalé se réinvente dorénavant sous la bienveillance de son « Influemento, Daïshikan » dont les acteurs ont reconnu son grand impact.