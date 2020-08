Un recul net de 5,5% par rapport au dernier trimestre de l’année 2019. C’est ce qui ressort du rapport de l’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises béninoises au 1er trimestre de l’année 2020. Le rapport a été élaboré par la direction générale du budget du ministère de l’économie et des finances. Le rapport précise que l’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises béninoises a reculé de précédent.

La crise sanitaire mondiale due à la pandémie du coronavirus est à l’origine de ce recul, à en croire le site Xinhua qui a publié l’information. En effet, précise le document de la direction générale du budget du ministère de l’économie et des finances, cette baisse est principalement subie par les branches production/distribution d’électricité (-39,4%) et construction (-16,6%).

Cependant, les disparités s’observent de part et d’autres. On note en revanche, une baisse de 8,5% en ce qui concerne l’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises béninoises de l’année 2020 comparé à celui de l’année 2019. Une situation globalement compréhensible en raison de la forte propension de la pandémie.

Par ailleurs, 30,4% des jeunes traversent une situation de sous-emploi en raison du nombre d’heures de travail à eux attribués, et 63,2% de ces jeunes perçoivent des rémunérations précaires et indécentes, selon une étude de l’institut national de la statistique et d’analyse économique (INSAE) et rapportée par le site d’informations Xinhua.

A noter que le rapport d’étude de l’Insae précise que 7,9% des jeunes bénéficient d’un emploi salarié. Un pourcentage qui met en évidence les difficultés d’absorption de l’offre de travail pour la jeunesse par le marché du travail et la nécessité pour celle-ci de se prendre en charge, indique le rapport.