Ce lundi, les Gardiens de la Révolution Islamique, le bras armé du guide de la révolution en Iran, annonçaient avoir éliminé des terroristes dans un affrontement dans la région de Makou, une zone frontalière avec la Turquie sise au nord-ouest du pays. Trois terroristes, qui, selon le communiqué de presse livré par la cellule médiatique du corps, auraient des accointances avec les USA. Une déclaration qui selon les observateurs venait en droite ligne de la guerre politique et médiatique à laquelle se livrait les USA et l’Iran depuis plusieurs années.

Une victoire des gardiens de la Révolution…

Les tensions entre les USA et l’Iran ont connu un pic certain depuis l’assassinat en janvier du général Soleimani, général du corps des Gardiens de la Révolution. Depuis, promettant moult représailles, les autorités iraniennes, n’avaient eu de cesse de chercher, de trouver et de condamner tous ceux, qu’elles jugeaient avoir favorisé de quelques manières l’assassinat. Mais récemment en un revers diplomatique infligé aux USA, le Conseil de sécurité de l’ONU avait rejeté la demande américaine du renouvellement des sanctions imposées à l’Iran par les Accords de Vienne sur le Nucléaire iranien.

Un revers qui avait bien entendu réjoui Téhéran, avec les autorités iraniennes se hâtant de taxer l’échec américain d’« humiliation » infligée à « l’arrogance » américaine. Ces paroles avaient été reprises dans le communiqué de presse de ce lundi, annonçant la mort des trois terroristes. Ces combattants qui appartiendraient toujours selon la cellule médiatique du corps militaire ; à « groupe contre-révolutionnaire », avaient péri à cause de la pression que les gardiens avaient exercé sur la région montagneuse de Makou. « Pris en étau » les terroristes n’avaient pu résister aux Gardiens et outre trois combattants décédés, le groupe aurait perdu d’importantes quantités d’armes et de munitions.